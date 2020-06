Alessia Cammarota: “Non sono incinta” e su Francesco Monte: “Non saremmo mai durati insieme”



Alessia Cammarota non è incinta. In un’intervista rilasciata insieme ad Aldo Palmeri a Uomini e Donne Magazine, l’ex corteggiatrice ha smentito la gravidanza: “Al momento non è in programma il terzo figlio”. Sempre più innamorata di suo marito, le è stato chiesto come sarebbe andata la sua vita se Francesco Monte l’avesse scelta. Ecco la sua risposta.

