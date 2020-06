Alessia Marcuzzi a 47 anni è statuaria, folla di amici famosi sotto la foto da oltre 200 mila like



Alessia “The Body” Marcuzzi. Come Elle Macpherson ma in questo caso l’orgoglio è tutto italiano. La conduttrice Mediaset pubblica uno scatto in cui posa di spalle: l’immagine è notevole, il corpo di Alessia, 47enne diventata madre due volte, è statuario. Decine i commenti degli amici famosi. Da Emma Marrone a Nicola Savino, a Giorgia e Marica Pellegrinelli. L’opinione comune è condivisa: tanta grazia è inarrivabile. E lo scatto fa oltre 200 mila like.

