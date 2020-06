“Alex Zanardi, esempio di vita come padre”, vecchia foto del figlio Niccolò sommersa di commenti



Stabili le condizioni di salute di Alex Zanardi ma gravi, si teme dal punto di vista neurologico e i medici parlano di rischi per la vista e la respirazione, a causa di danni importanti anche al setto nasale. È intubato e supportato da ventilazione artificiale, mentre fuori l’Italia prega per lui. Per farlo, si è data appuntamento sotto una vecchia foto caricata dal figlio Niccolò su Instagram nel 2015: “Esempio di vita come sportivo? Io dico come padre” aveva scritto e ora l’immagine è accompagnata da migliaia di commenti in sostegno di tutta la famiglia, moglie Daniela in primis.

Continua a leggere



Stabili le condizioni di salute di Alex Zanardi ma gravi, si teme dal punto di vista neurologico e i medici parlano di rischi per la vista e la respirazione, a causa di danni importanti anche al setto nasale. È intubato e supportato da ventilazione artificiale, mentre fuori l’Italia prega per lui. Per farlo, si è data appuntamento sotto una vecchia foto caricata dal figlio Niccolò su Instagram nel 2015: “Esempio di vita come sportivo? Io dico come padre” aveva scritto e ora l’immagine è accompagnata da migliaia di commenti in sostegno di tutta la famiglia, moglie Daniela in primis.

Continua a leggere

Continua a leggere