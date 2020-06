Alghero, aggredito ex sindaco: un uomo tenta di strozzarlo, salvato dal rugbista Paco Ogert



L’episodio martedì sera in via Cagliari ad Alghero. L’ex sindaco e attualmente leader dell’opposizione di centrosinistra in Consiglio comunale Mario Bruno stava chiacchierando con alcune persone quando un 45enne con diversi precedenti si è avvicinato e gli ha stretto il braccio intorno al collo. Provvidenziale l’intervento di Paco Ogert, icona del rugby algherese.

