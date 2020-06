Alla Maturità 2020 c’è anche Manuela Villa: “Farò l’esame a 56 anni, a scuola scappai per paura”



La cantante ha svelato che il prossimo 23 giugno sosterrà l’esame di maturità, nella formula orale prevista quest’anno per via della pandemia da coronavirus. Ai tempi della scuola, infatti, non ebbe il coraggio di presentarsi all’interrogazione e scappò: “Sono una “vecchiaccia” ma mi sono messa in discussione, ho paura come una ragazzina”.

