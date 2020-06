Allarme del Procuratore di Messina: “Scarcerati 39 soggetti in regime di alta sicurezza”



Le scarcerazioni avvenuta durante l’emergenza coronavirus per ridurre il rischio di contagio in cella “è stata un problema” perché solo a Messina sono usciti dal carcere “39 soggetti in regime di alta sicurezza”. Lo ha dichiarato il procuratore di Messina, Maurizio De Lucia, durante la sua in audizione in Commissione parlamentare Antimafia.

