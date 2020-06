Ancona, ex carabiniere uccide la moglie malata e poi si suicida



Tragedia in provincia di Ancona. Un ex appuntato dei Carabinieri al Norm di Osimo in pensione, ha sparato un colpo di pistola contro la moglie, gravemente malata da diversi anni, per poi puntare l’arma contro di sé e togliersi la vita. Dietro l’omicidio-suicido, la depressione in cui l’uomo era caduto a causa della malattia della moglie, che la costringeva a letto con le bombole di ossigeno.

