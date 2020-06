Anna Munafò neomamma: “Preoccupata per Michael, non toccatelo e non avvicinatevi senza mascherina”



L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta il 21 giugno. Su Instagram ha pubblicato uno sfogo in cui manifesta la sua ansia per i rischi che corre il suo bambino in un momento in cui la pandemia è ancora pericolosa: “C’è chi non crede al Covid, sono spaventata per la troppa leggerezza che vedo in giro”.

