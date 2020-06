Anziano picchiato dal medico fuori dall’ambulatorio: dottore di Calimera torna in libertà



Torna libero Vincenzo Refolo, il medico di Calimera, in provincia di Lecce, che nel marzo scorso aveva picchiato davanti all’ambulatorio un suo anziano paziente in stampelle prendendolo a calci e schiaffi in strada e accanendosi su di lui anche quando era già a terra. La scena venne ripresa in un video da un passante e divenne in poco tempo virale online.

Continua a leggere



Torna libero Vincenzo Refolo, il medico di Calimera, in provincia di Lecce, che nel marzo scorso aveva picchiato davanti all’ambulatorio un suo anziano paziente in stampelle prendendolo a calci e schiaffi in strada e accanendosi su di lui anche quando era già a terra. La scena venne ripresa in un video da un passante e divenne in poco tempo virale online.

Continua a leggere

Continua a leggere