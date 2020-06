I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Appalti truccati negli ospedali e mazzette: 19 indagati in Piemonte



Diciannove persone sono indagate in Piemonte con le accuse di corruzione e turbativa d’asta nell’ambito di un’inchiesta – denominata Molosso – condotta dalla Guardia di Finanza di Torino su gare truccate e mazzette all’interno delle Asl regionali. Perquisite una trentina di strutture sanitarie in tuta la regione e in particolare a Torino, Novara e Alessandria.

Continua a leggere



Diciannove persone sono indagate in Piemonte con le accuse di corruzione e turbativa d’asta nell’ambito di un’inchiesta – denominata Molosso – condotta dalla Guardia di Finanza di Torino su gare truccate e mazzette all’interno delle Asl regionali. Perquisite una trentina di strutture sanitarie in tuta la regione e in particolare a Torino, Novara e Alessandria.

Continua a leggere

Continua a leggere