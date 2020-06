Arriva il bonus Pos: da luglio sconti per chi riceve pagamenti con carte e bancomat



A partire dal primo luglio imprese e professionisti che riceveranno pagamenti con mezzi elettronici (carte e bancomat, ma non solo) potranno usufruire di un bonus, consistente in un credito d’imposta del 30% sulle commissioni per le operazioni effettuate con il Pos. Si tratta di una misura introdotta per agevolare i pagamenti elettronici.

