Arriva il Piano Scuola per settembre: lezioni anche il sabato e classi divise in gruppi



Ecco le linee guida del ministero dell’Istruzione per il ritorno a scuola a settembre, che dovranno poi essere approvate anche dalle Regioni. Si parla di classi divise in gruppi, in modo da limitare il numero di persone nella stessa aula, e di una riorganizzazione dei tempi e degli spazi. Si andrà a scuola anche di sabato e le lezioni potranno essere svolte anche nelle palestre.

