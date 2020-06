I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ascoli Piceno, agguato sulla pista ciclabile: ex carabiniere ucciso a colpi di pistola



L’agguato mortale tra le strade di Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno. La vittima è Antonio Cianfrone, 50enne originario di Chieti ed ex militare dell’Arma sempre in provincia di Ascoli Piceno, dove risiedeva. Secondo una prima ricostruzione, è stato raggiunto dai killer in moto mentre era sulla pista ciclopedonale.

Continua a leggere



L’agguato mortale tra le strade di Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno. La vittima è Antonio Cianfrone, 50enne originario di Chieti ed ex militare dell’Arma sempre in provincia di Ascoli Piceno, dove risiedeva. Secondo una prima ricostruzione, è stato raggiunto dai killer in moto mentre era sulla pista ciclopedonale.

Continua a leggere

Continua a leggere