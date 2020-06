Ashley Benson e G-Eazy sempre più vicini, Cara Delevingne fa parte del passato



Ormai Ashley Benson e Cara Delevingne si sono lasciate da qualche tempo, dopo un anno e più di relazione. Adesso l’attrice sembra essere piuttosto vicina al rapper G-Eazy, con il quale è stata fotografata a cena da Los Feliz, in California. Lui era al suo fianco anche al matrimonio della sorella della ex Pretty Little Liars, questo fa presumere che la loro non sia solo un’amicizia, ma qualcosa di più.

