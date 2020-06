Asilo degli orrori a Carapelle: schiaffi sulla testa e insulti ai bambini, indagate 4 maestre



Quattro maestre di una scuola per l’infanzia di Carapelle, in provincia di Foggia, sono indagate con l’accusa di maltrattamenti a 12 dei loro piccoli alunni, sia italiani che stranieri, di età compresa tra i 3 e i 4 anni. Grazie alle immagini registrate da telecamere nascoste in classe, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire quanto avveniva nell’istituto, con le insegnanti che erano solite “sottoporre i minori ad atti di violenza consistenti in schiaffi, spinte, colpi sulle braccia, sulla testa e sculacciate”.

