Attilio Fontana dei Ragazzi Italiani: “L’omonimia col Presidente è un incubo, insultano anche me”



L’attore e cantante noto per Tale e Quale Show e varie fiction è “vittima” di uno strano destino. Porta lo stesso nome del presidente della Regione Lombardia e riceve pertanto critiche e insulti per via di un curioso quanto assurdo scambio d’identità, che si manifesta anche in episodi trash: “Per sbaglio mi hanno taggato su Instagram le Bimbe di Attilio Fontana”.

