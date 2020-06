I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bar Refaeli dovrà scontare nove mesi di servizi sociali per evasione fiscale



Bar Refaeli è stata indagata per frode fiscale e proprio in questi ultimi giorni è stata stabilita la pena: la top model dovrà risarcire lo Stato Israeliano con due milioni e dovrà scontare nove mesi di servizi sociali. L’evasione fiscale riguarda le false dichiarazioni sulla sua residenza e il mancato versamento delle tasse al suo paese d’origine. Oltre a lei, anche la madre Tzipi Refaeli, è stata indagata e dovrà scontare sedici mesi di carcere per la mancata dichiarazione dei redditi dai guadagni della figlia.

Continua a leggere



Bar Refaeli è stata indagata per frode fiscale e proprio in questi ultimi giorni è stata stabilita la pena: la top model dovrà risarcire lo Stato Israeliano con due milioni e dovrà scontare nove mesi di servizi sociali. L’evasione fiscale riguarda le false dichiarazioni sulla sua residenza e il mancato versamento delle tasse al suo paese d’origine. Oltre a lei, anche la madre Tzipi Refaeli, è stata indagata e dovrà scontare sedici mesi di carcere per la mancata dichiarazione dei redditi dai guadagni della figlia.

Continua a leggere

Continua a leggere