Bari, inquinavano indagini sui clan per soldi: arrestati due carabinieri



Secondo l’accusa, i due militari dell’Arma fornivano a un clan della zona informazioni relative a indagini in corso ma anche dettagli sui turni di servizio dei colleghi e sui controlli e addirittura registrazioni e verbali di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia. Devono rispondere dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione in atti giudiziarie rivelazione del segreto d’ufficio.

