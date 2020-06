Belén Rodriguez cerca casa a Milano, Stefano De Martino torna solo per Santiago



Tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino continua ad esserci molta distanza. La showgirl e il ballerino, che non hanno voluto approfondire i motivi della loro separazione, proseguono ognuno per la sua strada e mentre a Napoli si gira “Made in Sud”, a Milano l’argentina cerca una nuova casa in cui andare a vivere. Intanto, tra una ripresa e l’altra, Santiago trascorre anche qualche giorno col papà, tornato a casa solo per trascorrere del tempo insieme.

Continua a leggere



Tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino continua ad esserci molta distanza. La showgirl e il ballerino, che non hanno voluto approfondire i motivi della loro separazione, proseguono ognuno per la sua strada e mentre a Napoli si gira “Made in Sud”, a Milano l’argentina cerca una nuova casa in cui andare a vivere. Intanto, tra una ripresa e l’altra, Santiago trascorre anche qualche giorno col papà, tornato a casa solo per trascorrere del tempo insieme.

Continua a leggere

Continua a leggere