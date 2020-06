I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Biella, due malati psichici ancora positivi dopo 10 tamponi: “Chiusi dentro con gli infermieri”



Ancora positivi al decimo tampone. Se non è un record poco ci manca. Isolati dal 25 marzo nella Comunità Alloggio per malati psichiatrici l’Albero, sono solo due i positivi rimasti che salutano dal balcone col sorriso. Dentro ci sono gli infermieri e il personale sanitario, che li segue e se ne prende cura da quando la comunità è entrata in autotutela, che si è volontariamente chiuso dentro con loro per tutta la durata dell’emergenza.

