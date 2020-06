Bollette, in netto calo il gas, aumenta l’elettricità: in un anno tariffe scendono di 212 euro



Arera aggiorna i dati relativi al terzo trimestre del 2020 per i costi sostenuti da una famiglia tipo in mercato tutelato per le bollette: le tariffe del gas scendono del 6,7%, quelle dell’elettricità salgono del 3,3%. Il risparmio complessivo in un anno è stimato dall’Autorità in 212 euro a famiglia.

