Bologna, 3 trapianti di cuore (2 in contemporanea) in 24 ore: al lavoro 100 medici e infermieri



Importante traguardo raggiunto dal Policlinico di Bologna: 3 trapianti in 24 ore. “Siamo riusciti a organizzare tutto anche grazie al personale non reperibile, che ha scelto di tornare in servizio per dare man forte ai colleghi, data la straordinarietà della situazione”, ha raccontato il direttore della Cardiochirugia, professor Davide Pacini.

Continua a leggere



Importante traguardo raggiunto dal Policlinico di Bologna: 3 trapianti in 24 ore. “Siamo riusciti a organizzare tutto anche grazie al personale non reperibile, che ha scelto di tornare in servizio per dare man forte ai colleghi, data la straordinarietà della situazione”, ha raccontato il direttore della Cardiochirugia, professor Davide Pacini.

Continua a leggere

Continua a leggere