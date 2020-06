I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bologna, la cena non è pronta: si infuria e manda all’ospedale moglie e figlia di 5 anni



Ha feirto e mandato in ospedale la compagna e anche la figlia minorenne solo perché una volta tornato si è accorto che la cena non era ancora pronta. Queste le accuse nei confronti di un 41enne bolognese arrestato dai carabinieri per il reato di maltrattamenti in famiglia. Madre e figlia, invece, sono state allontanate da casa.

Continua a leggere



Ha feirto e mandato in ospedale la compagna e anche la figlia minorenne solo perché una volta tornato si è accorto che la cena non era ancora pronta. Queste le accuse nei confronti di un 41enne bolognese arrestato dai carabinieri per il reato di maltrattamenti in famiglia. Madre e figlia, invece, sono state allontanate da casa.

Continua a leggere

Continua a leggere