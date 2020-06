Bologna, ladri in fuga dopo una rapina investono carabiniere: 48enne è grave



I carabinieri stanno cercando due persone che questa mattina hanno travolto un carabiniere, di 48 anni, ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata. È successo a Mordano, nella provincia di Bologna. I due farebbero parte di una banda che ha tentato un furto in una tabaccheria a Lugo, nel Ravennate.

Continua a leggere



I carabinieri stanno cercando due persone che questa mattina hanno travolto un carabiniere, di 48 anni, ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata. È successo a Mordano, nella provincia di Bologna. I due farebbero parte di una banda che ha tentato un furto in una tabaccheria a Lugo, nel Ravennate.

Continua a leggere

Continua a leggere