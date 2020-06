Bologna, maestra positiva al Covid-19: bimbi isolati e centro estivo chiuso



Un caso di contagio al centro estivo del San Luigi a Bologna. Una maestra e i cinque bambini, tra i 3 e i 5 anni, del suo gruppo sono in isolamento dopo che l’educatrice è risultata positiva al Coronavirus. Al centro estivo, per precauzione, sono scattati i lucchetti: “Decisione presa di comune accordo da noi e dai genitori, per l’Ausl sarebbe stato sufficiente sospendere l’attività della bolla guidata dall’educatrice contagiata”.

