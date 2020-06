I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bologna, prende a pugni la moglie e inneggia al fascismo: “Non sei italiana, viva il duce”



“Non sei Italiana, non hai il permesso di soggiorno” avrebbe urlato l’uomo riferendosi alle origini moldave della quarantunenne dopo averla picchiata. Infine avrebbe iniziato ad inneggiare il fascismo con frasi come “Viva il duce!”. Il trentanovenne è stato infine arrestato dai carabinieri e condotto in carcere.

