Bonus bici, a breve il portale online e niente click day: come chiedere lo sconto fino a 500 euro



A breve, probabilmente nei primi giorni di luglio, dovrebbe essere operativo il portale per richiedere il bonus mobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini: attraverso la piattaforma si potrà o chiedere il rimborso per gli acquisti già effettuati e generare il buono spesa da sfruttare nei negozi aderenti. Intanto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, assicura che non ci sarà un click day e che tutti potranno accedere al bonus.

