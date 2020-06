Bonus vacanze 2020, per fare domanda bisogna scaricare la app IO



Uno dei provvedimenti più attesi con il decreto Rilancio, in esame in Parlamento, è il ‘tax credit/bonus vacanze’, per le famiglie con reddito Isee non superiore a 40mila euro. Per fare domanda è necessario scaricare una app, ‘IO’, legata alla piattaforma della pubblica amministrazione PagoPa.

