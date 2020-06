Brindisi: in coda per il pacco alimentare, litiga col parroco e lo manda in ospedale



L’episodio è avvenuto a Brindisi dove il sacerdote è finito addirittura in ospedale a seguito dell’aggressione a pugni da parte di uno degli uomini in fila per ricevere il cibo. Tutto sarebbe nato da una incomprensione tra il parroco della chiesa e l’uomo in fila, dalle parole si è passati poi alle mani e il sacerdote è stato aggredito a pugni dal quarantenne.

