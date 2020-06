I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Brusaferro: “Mascherine non riutilizzabili, rifiuti indifferenziati da incenerire”



“Studi in laboratorio hanno rilevato parti di virus nella parte interna delle mascherine dopo 7 giorni ” ha spiegato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) Silvio Brusaferro, durante l’audizione in Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti alla Camera. Per questo “non è consigliato il riutilizzo e neppure la sanificazione”, le mascherine “sono rifiuti urbani ed è consigliato l’incenerimento”.

