Buttate a terra le mascherine e i guanti? Ve li ritroverete nel cibo che mangiate



Durante la fase 2, solo in Italia, serviranno circa 1 miliardo di mascherine e mezzo miliardo di (paia di) guanti al mese. Se solo l’1% delle mascherine non venisse smaltito correttamente e si disperdesse in natura, avremo 10 milioni di mascherine al mese sparse nell’ambiente. Un’infinità di microplastiche che finiscono nelle acque delle fognature, dei fiumi, dei mari, e una volta lì, vengono ingerite dai pesci e crostacei che le scambiano per cibo. E così le microplastiche, tornano da noi, nei nostri piatti, aggiungendosi ai 250 grammi di plastica a settimana che ingerivamo già prima del Coronavirus. Come mangiarsi una carta di credito a settimana. E il danno sull’ambiente e sull’ecosistema dei nostri mari, sarebbe incalcolabile.

