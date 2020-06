“Calabria senza turisti perché ci sono mafie e terremoti”, così EasyJet promuove voli low cost



Lo strano invito a visitare la regione Calabria è apparso sulle pagine del sito ufficiale del gruppo low cost britannico che tra le sue rotte propone come destinazione anche Lamezia Terme, in Provincia di Catanzaro. La scheda descrittiva punta proprio sula mancanza di affollamento di turisti in Calabria per spingere i potenziali viaggiatori a prenotare un volo.

