Cameriera in prova accoltella il proprietario di un bar: “Voleva sesso in cambio del lavoro”



Ha accoltellato all’addome e a un braccio il titolare di un bar in via San Donato 82, a Torino, dove aveva iniziato a lavorare come cameriera in prova. La ragazza, 26 anni, di origine russa, è stata arrestata dai Carabinieri. L’uomo, 49enne, sostiene che la donna si è inventato tutto.

