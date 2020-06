I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cantieri e caos in autostrada a Genova, salta il Consiglio regionale della Liguria



“Molti consiglieri non sono riusciti a raggiungere l’aula e la seduta è saltata” ha spiegato il presidente del Consiglio ligure Alessandro Piana. Il caos a causa della chiusura della A10 Savona-Genova per lavori in galleria. “Blocco inaccettabile, ho convocato d’urgenza i vertici di Autostrade” ha dichiarato il Governatore Toti.

