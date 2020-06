Caso Guerrina Piscaglia, le ossa nella grotta sono di un animale



“I resti non sono di un essere umano, ma di un animale: un grosso mammifero”. Lo stabiliscono i RIS dopo l’esame dei resti ritrovati in una grotta a pochi chilometri da Badia Tedalda lo scorso maggio. Le ossa sono state esaminate per escludere che potessero appartenere a una delle persone scomparse sul territorio aretino. In cima alla lista c’era il nome di Guerrina Piscaglia, scomparsa nel 2014. Per la sua morte è stato condannato padre Gratien Alabi.

