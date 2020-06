Caso McCann, i genitori contro la Procura: “Mai ricevuto notizia della morte di Maddie”



“La notizia secondo la quale abbiamo ricevuto una lettera dalle autorità tedesche che sostengono di avere prove che Madeleine sia morta è falsa”. I genitori della bimba scomparsa in Algarve tuonano contro la Procura tedesca che solo ieri parlava di ‘prove della morte di Maddie, “causando ansia non necessaria in amici e famiglia”.

