Catania, strade invase dai rifiuti: il Comune non raccoglie più l’indifferenziata: “Puzza tremenda”



A Catania l’amministrazione ha deciso di adottare il pugno duro contro chi sbaglia la raccolta differenziata. Da giovedì i sacchetti con la spazzatura “non conforme” vengono lasciati di fronte alle abitazioni servite dal porta a porta. Prima di questa stretta, però, l’immondizia veniva portata via tutta insieme e finiva dritta dritta in discarica. “I cittadini devono capire che non può sempre esserci qualcuno che raccoglie”, dichiara a Fanpage.it l’assessore all’Ecologia del Comune, Fabio Cantarella.

