I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chef Rubio contro Chiara Ferragni e influencer al Black Lives Matter: “Per 2 like farebbero tutto”



Il noto chef televisivo non ha aprezzato la partecipazione di influencer come la Ferragni alle manifestazione antirazzista per il movimento Black Lives Matter, che ha coinvolto anche le piazze italiane. Le parole di Rubio sono durissime: “Brand ambulanti seguiti da pecore sempre più assomiglianti a pappagalli”.

Continua a leggere



Il noto chef televisivo non ha aprezzato la partecipazione di influencer come la Ferragni alle manifestazione antirazzista per il movimento Black Lives Matter, che ha coinvolto anche le piazze italiane. Le parole di Rubio sono durissime: “Brand ambulanti seguiti da pecore sempre più assomiglianti a pappagalli”.

Continua a leggere

Continua a leggere