Chi è Christian Stefan Brückner, sospettato del rapimento e dell’omicidio di Maddie McCann



Rapinatore, trafficante di droga, stupratore: ecco chi è Christian Stefan Brückner, il criminale tedesco condannato per pedofilia ritenuto sospettato del sequestro e dell’omicidio di Maddie McCann, la bimba britannica di 3 anni scomparsa in Portogallo nel 2007. La procura tedesca indaga Brückner anche per il rapimento della piccola Inga, ribattezzata ‘German Maddie.’

