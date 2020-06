Chi era Taryn Power, la sorella di Romina che amò Lucio Battisti e poi si ritirò a vita privata



Si chiama Taryn Power la sorella di Romina Power scomparsa a causa di una leucemia. Figlia di Tyrone e dell’attrice Linda Christian, visse per un periodo in Italia dove si innamorò del cantautore Lucio Battisti. Seguì le orme della madre, diventando lei stessa un’attrice, per poi tornare negli Stati Uniti e ritirarsi a vita privata in una riserva indiana.

