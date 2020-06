Chi sono i morti per Coronavirus in Italia: la metà in Lombardia, l’età media è di 80 anni



Un report dell’Istituto superiore di sanità analizza le caratteristiche delle persone decedute e infette dal Coronavirus. Quasi la metà dei casi di decessi si registra in Lombardia, mentre l’età media delle vittime si alza a 80 anni ed è ancora più alta tra le donne. Tra la comparsa dei primi sintomi e il decesso trascorrono mediamente 11 giorni.

Continua a leggere



Un report dell’Istituto superiore di sanità analizza le caratteristiche delle persone decedute e infette dal Coronavirus. Quasi la metà dei casi di decessi si registra in Lombardia, mentre l’età media delle vittime si alza a 80 anni ed è ancora più alta tra le donne. Tra la comparsa dei primi sintomi e il decesso trascorrono mediamente 11 giorni.

Continua a leggere

Continua a leggere