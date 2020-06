Chiara e Valentina Ferragni festeggiano la laurea di Francesca, l’unica sorella non influencer



Un giorno davvero importante per la famiglia Ferragni, che festeggia la laurea specialistica di Francesca l’unica sorella a non essere influencer che ha conseguito la specialistica in chirurgia orale, dopo la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, seguendo le orme di suo padre, con cui lavora a Cremona. Chiara e Valentina Ferragni, insieme alla madre Marina Di Guardo non potevano non presenziare alla seduta, seppure in via telematica e non hanno esitato a commentare l’evento: “Siamo orgogliose di te”.

