Chiara Nasti insultata sui social per un tatuaggio sbagliato: “Sei una capra”



Chiara Nasti per il popolo del web non ne fa una giusta. L’influencer napoletana è stata pesantemente insultata sul suo profilo Instagram, per aver pubblicato una foto che ritraeva il suo nuovo tatuaggio fatto insieme alla sua migliore amica Lucrezia. La modella non si è resa conto del fatto che la scritta fosse sbagliata, ed è bastato questo per attirarle una pioggia di insulti da parte degli utenti, quasi indignati per questa disattenzione, che non hanno esitato un attimo a deriderla per l’accaduto.

