Chiesti 30 anni per l’assassino di Stefano Leo: “Volevo togliere il futuro a un giovane”



Chiesti 30 anni per Said Mechaquat, l’uomo chela mattina della 23 febbraio 2019 ha ucciso il giovane Stefano Leo, mentre andava al lavoro in lungo Po Machiavelli, a Torino. ” “Volevo uccidere un giovane e togliergli il futuro, ho scelto lui perché sorrideva e sembrava felice” confessò. Stefano è stato assassinato con un solo fendente alla gola.

