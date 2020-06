Chieti, lite tra condomini finisce a colpi di forbici: ferito ai polsi un uomo, sequestrati pugnali



A Chieti una lite tra vicini di casa è finita a colpi di forbici: ad avere la peggio è stato un uomo di 47 anni, ferito ai polsi da una donna di 35, che è stata denunciata per lesioni personali dopo l’intervento dei carabinieri. Anche la vittima è stata denunciata: i militari hanno trovato in suo possesso un machete e due pugnali che non erano stati dichiarati.

