I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Clima, i ragazzi di Fridays For Future tornano in piazza “con centinaia di scarpe”



Oggi è la giornata Mondiale dell’Ambiente e i ragazzi di Fridays For Future Italia scenderanno in piazza: “Ovviamente rispetteremo le norme per la prevenzione del contagio. Ecco perché organizzeremo qualcosa di diverso: riempiremo le piazze di tutta Italia con centinaia di scarpe e cartelli, per ricreare simbolicamente una manifestazione”.

Continua a leggere



Oggi è la giornata Mondiale dell’Ambiente e i ragazzi di Fridays For Future Italia scenderanno in piazza: “Ovviamente rispetteremo le norme per la prevenzione del contagio. Ecco perché organizzeremo qualcosa di diverso: riempiremo le piazze di tutta Italia con centinaia di scarpe e cartelli, per ricreare simbolicamente una manifestazione”.

Continua a leggere

Continua a leggere