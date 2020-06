I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Clima, in Italia sempre più caldo: temperatura in crescita e nuovo record di giorni estivi



I numeri dall’Annuario dei dati ambientali 2019 dell’Ispra, il centro studi del ministero dell’Ambiente. L’aumento della temperatura media registrato in Italia continua a salire ed è ormai superiore a quello medio globale sulla terraferma. Record anche per la temperatura dei mari e per i cosiddetti “Giorni estivi”.

Continua a leggere



I numeri dall’Annuario dei dati ambientali 2019 dell’Ispra, il centro studi del ministero dell’Ambiente. L’aumento della temperatura media registrato in Italia continua a salire ed è ormai superiore a quello medio globale sulla terraferma. Record anche per la temperatura dei mari e per i cosiddetti “Giorni estivi”.

Continua a leggere

Continua a leggere