Comandante dei vigili del fuoco di Cosenza arrestato per concussione



Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza Massimo Cundari è finito in manette con la pesante accusa di concussione e falso in atto pubblico. Secondo l’accusa dei pm, avrebbe chiesto e intascato mazzette da un imprenditore di prodotti petroliferi locale in cambio di autorizzazioni per alcune attività.

Continua a leggere



Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza Massimo Cundari è finito in manette con la pesante accusa di concussione e falso in atto pubblico. Secondo l’accusa dei pm, avrebbe chiesto e intascato mazzette da un imprenditore di prodotti petroliferi locale in cambio di autorizzazioni per alcune attività.

Continua a leggere

Continua a leggere