Come riparte la scuola il 14 settembre: banchi singoli e ingressi scaglionati per fasce d’età



La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, parla delle regole per il rientro a scuola il 14 settembre. Tra le novità c’è quella dei banchi singoli, uno per ogni studente. Ma anche gli ingressi scaglionati che potrebbero essere per fasce d’età: “Servono ad evitare il sovraffollamento non solo davanti alle scuole, ma anche sui mezzi di trasporto”.

