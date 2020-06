I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Consigliera regionale di nuovo in quarantena dopo la guarigione: “Ingabbiata dalla burocrazia”



Come Josef K ne “Il Processo”, anche Laura Amoretti, di Imperia, si trova nella stessa condizione di prigioniera degli uffici e delle carte, come la lettera che le arriva il 20 maggio e la dichiara in quarantena, obbligata a restare a casa dopo aver avuto un contatto nei giorni precedenti con una persona poi risultata positiva. La stranezza è che lei è già guarita un mese prima da Covid-19 ed è anche in lista come donatrice del plasma per i malati.

